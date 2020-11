Terrorist kam über Lampedusa

Mittlerweile weiss man, dass der islamistische Attentäter gezielt zum Morden nach Europa kam. Parallelen zum Terrorattentat am Breitscheidplatz sind offensichtlich. Da gibt es wohl noch einige Hintersmänner in entsprechender Szene. Und die Einheizer sitzen in den Moscheen, werden aus Saudi-Arabien und anderen muslimischen Ländern bezahlt. Auch hier wieder, obwohl kein Bleiberecht, man hat den Terroristen nicht sofort abgeschoben, sondern ließ ihn laufen… Ein Coronatest wurde durchgeführt. Immerhin. Bin stark beeindruckt. Hoffentlich sind andere Islamisten auch getestet. Man könnte sich sonst bei einem Attentat anstecken!

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/der-weg-des-attentaeters-von-nizza-fuehrte-ueber-lampedusa-17027906.html