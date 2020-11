Die Corona-Dauerwelle

Corona kommt manchen Regierenden gelegen, aber die meisten Menschen finden das Virus doof. Trotzdem will es bleiben. Corona-Exerzitien helfen nur bedingt und die Liquidation von Coronaleugnern und Superspreadern ist zum Leidwesen manches Hygienikers noch nicht erlaubt. Allerdings vermehrt sich zur Zeit unter jenen die Sekte der Lauterbächer, welche gerne in fremden Ehebetten mit Abstrichen auf Virensuche gehen wollen. Das Virus ist trotzdem nicht aufzuhalten, stündlich verringert sich die Anzahl der Noch-Nicht-Infizierten.

In naher Zukunft als Minderheit verfolgt, hat die SPD erkannt, dass man diese am besten noch heute als Corona-Gewinnler extra besteuern könnte. Es ist unklar, wie lange die nur noch 15 Millionen Wertschaffenden dieser Republik dieser Dauerwelle noch Widerstand leisten können, gehen doch mit jedem Lockdown eine Millionen Arbeitslose in die erzwungene Isolation und fallen so im eigenen Haushalt, dem gefährlichsten Hotspot, Corona zum Opfer.