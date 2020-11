Nu isser also doch da. Muss meine Meinung dazu ändern. Hielt den Lärm um einen kommenden Impfstof für Marktgeschrei. Und sogar 90%ige Sicherheit. Der Rest geht zwar hopps, ok… positiv denken, heißt zu den 90% gehören!Ist doch interessant, was die Aussicht auf Gewinn bewirkt. Das ist der Motor, so funktioniert Marktwirtschaft.