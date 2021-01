Sturm aufs Capitol

Da hält Trump eine Motivationsrede zu seinen Anhängern und schon kommen sie anspaziert. Dachten wohl, es gäbe Freikarten. Und lassen die mächtigste Demokratie der Welt aussehen wie eine Bananenrepublik. Wie alle mächtigen Männer verpasst Trump den Moment in Würde abzutreten. Wenn er es denn will…

„Es war die unversöhnliche Gesellschaft, die einen Präsidenten Donald Trump als ihre böse Frucht hervorbrachte. Es war ein Präsident Trump, der diese Unversöhnlichkeit wie einen fruchtbaren Acker bewässerte und düngte, bis die Stauden böser Früchtchen sich im Wind wiegten.“, schreibt Gabor Steingart in seinem Morning Briefing am 8.1.2021.

Es „war die unversöhnliche Gesellschaft“. Sie ist es und sie bleibt es. Und da geht noch was. Denn die „Hetzer“, auch wenn diese sich so nicht sehen, sitzen auch auf der anderen Seite. Die Lügner und Unwahrheitenverbreiter in Politik und Medien. Der Trumpism kam und kommt nicht aus dem „Off“.