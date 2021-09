Langzeitarbeitslose durch Coronaregeln

Langzeitarbeitslose sollen jetzt Laub sammeln und Müll beseitigen dürfen. Blackrock-Merz will den Arbeitslosen sogar an der Krawatte ziehen. Auch ein paar andere CDU-Granden sabbern sich ihren Niedertrachtskittel voll. Es ist leicht, ein altes Muster zu bedienen und niedere Instinkte zu wecken. Coronale Zeiten fördern da so manches nach oben. ich nur, dass die Coronaregeln wie Lockdowns, 2G, etc. Jobs vernichten, es glänzt mittlerweile auch der ganze Dreck und die ganze Niedertracht unserer Politikereliten im braun aufpoliertem Schein. Politiker produzieren sich über Vorurteile, befeuern gesellschaftliche Spaltung und den Selbstgefälligen gibt man einen Schwächeren, um auf ihm herum zu trampeln. Weil, liegt ja sowie so schon am Boden, da läßt sich leicht und ohne Anstrengung drauf rum trampeln und sich gut zu fühlen. Bleibt nur festzuhalten, eine Gesellschaft in den Dreck zu fahren ist einfacher, als gesunde und faire Strukturen zu schaffen.