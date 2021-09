Nicht einfach für den engagierten Faktenchecker von heute. Er muss sich durch Tonnen von Unrat quälen, ohne selbst von dem Gift infiltriert zu werden. Deshalb ist der gewöhnliche Faktenchecker auch regierungshandverlesen und mindestens doppelt Mainstream-geimpft. Der letzte Booster-Fact-Shot sollte nicht länger als 30 Minuten her sein, sonst fängt die naive Seele an zu glauben, was die Regierung so verzerrt berichtet.