#StayHome heißt der Hashtag, der uns alle zu Helden macht. Habe mir gerade 12 Flaschen Wein für den kommenden harten Lockdown zu Weihnachten bestellt. Mutig an die Tastatur gesetzt und in Todesverachtung meine Kreditkarte angegeben. Die Rebsorte Primitivo musste es werden, denn so ein Held hat was archaisches.