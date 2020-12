Abstürzende Coronaflugzeuge

Der Aluhutträger sieht nix, die Corona-App bekommt nix, für den frustriert zuhause abhängenden Kurzarbeiter ist es nur eine Grippe, die aufwandslos verdienende Hotelbranche lässt die Sektkorken knallen, die Pharmaindustrie hat sich schon totgesoffen, Markus Söder stürzt täglich mit zwei Flugzeugladungen voller Coronazomies ab und Karl Lauterbach ersäuft auf einem Flugzeugträger voller A380er… p.s. die Aufzählung ist natürlich nicht vollständig. Auch der frisch beendete Lockdown in Österreich hat nicht wirklich was gebracht. So sei mir der Hinweis erlaubt, dass das, was uns den Kopf fiebrig macht, in Asien kaum noch vorhanden ist.