Merkels harter Lockdown

Dem Handel, den Gaststätten, manch mittelständigen Unternehmen nebst zugehörigen Mitarbeiter geht’s bald an den Kragen, auch wenn mit viel Geld, also unserem Geld, die Schäden ein wenig geglättet werden. Schäden, die die Politik selber anrichtet. Lockdown bis Januar, Lockdown bis Februar, Lockdown bis nix mehr geht. Kauft online, kauft nicht in den Innenstädten. Esst online, geht nicht ins Restaurant. Mach ich alles nur allzu gerne. Will schließlich auch ein Held und Patriot sein, wo es doch so viele sein wollen. Und so kommt ein Held zum andern. Befürchte nur, am Ende fallen all die Helden übereinander her…

Bevor ich so eine Karikatur zeichnen kann, muss ich erstmal lesen. Was nichts anderes heißt, als sich ärgern. Dann beginnt der kreative Prozess. Klappt gut bei entsprechender Stimmung. So wollte ich erst Merkel den Freudenruf „Volltreffer“ in den Mund legen. Aber manchmal, beim Zeichnen, beim Stricheln, gelangen anders gelagerte wohltuende Bosheiten in den Sinn. Und dann bin ich wieder gut gelaunt. Omnia est denique, etiam si suus ’non bene. Alles ist in Ordnung, auch wenn’s nicht in Ordnung ist. Weshalb? Du haust jemanden in die Fresse und dann bettelt der nach mehr! Ist das nicht geil!?!