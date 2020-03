Flüchtlinge stürmen EU-Aussengrenzen

Es gibt mittlerweile Videos, die zeigen, wie Migranten an der Grenze zusammen!!! mit türkischen Polizisten versuchen, die Außengrenzen der Europäischen Union zu durchbrechen. Es sind Bilder, die einen Angriff auf die Souveränität Griechenlands, auf die EU zeigen. Flüchtlinge, die Steine werfen, Reifen anzünden, mit Steinschleudern die griechische Feuerwehr angreifen, Brandsätze werfen und den Grenzzaun niederreißen.

Was bei diesen Bildern aber auch schnell untergeht: der Hauptschuldige für das, was an Griechenlands Grenzen zur Zeit passiert, ist Erdogan. Flüchtlinge sind für ihn und seine osmanischen Großmachtsträume nur Mittel zum Zweck, oftmals an die Grenze gelockt, mitunter sogar gezwungen.

Auch bleibt die Frage, was die EU getan oder unterlassen hat, dass eine solche Situation entstehen konnte. Wir sind aufgrund der geografischen Nähe und der voranschreitenden Globalisierung auf Gedeih und Verderb mit der Türkei, dem Nahen Osten, Nordafrika, Iran und anderen Ländern verbunden. Turteln mit Diktatoren, Stabilisieren von Autokraten und Diktaturen scheint jedenfalls nicht zu funktionieren, sondern produziert vielmehr Flüchtlingsströme. Und Grenzzäune halten nur, solange Bereitschaft und Wille da sind, diese zu verteidigen. Irgendwann wurde auch der Limes löchrig.