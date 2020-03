Die Märkte, nicht nur die Börse, erkranken am Corona bzw. Covid-19. Durch extrem niedrige Zinsen am Leben gehaltene Firmen, sogenannte Zombiefirmen, dürften bald am Ende sein. Da hilft auch keine künstliche Beatmung, oder besser BeEurung, mehr. In diesem Jahr nicht erbrachte Dienstleitungen sind unwiederbringlich weg, können nicht mehr nachgeholt werden. Und darauf aufbauende Güter auch nicht. Manches werden wir erst mit Verzögerungen spüren.