Frau Dr. plag. Franziska Giffey

Mit Schwafelei in einem Schwafelfach zum Doktorgrad. Und dann auch noch bei anderen so abkupfern, als seien es die eigenen Gedanken. Der Doktortitel missbraucht zum Karrieregewinn. Und zugleich eine Ohrfeige für die diejenigen, die sich mitunter jahrelange für einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn abstrampeln. Einmal mehr erleben wir die Selbstbedienung einer elitären Klasse.

Der folgende Leserkommentar passt wie die Faust aufs Auge oder der Ghostwriter zum Plagiat:

Damals die Reaktion der SPD im gleich gelagerten Fall zu Guttenberg (SZ vom 23.2.2011) „…Oppermann verglich Guttenberg mit einem Kleinkriminellen. Auch ein erwischter Ladendieb könne sich nicht damit herausreden: „Das war mein zweites Ich, das gerade schlampig eingekauft hat“, sagte Oppermann. Der Sozialdemokrat spielte damit auf Äußerungen Guttenbergs an, der „handwerkliche Fehler“ beim Verfassen seiner Arbeit eingeräumt hatte.“Wenn Guttenberg als Lügner im Kabinett bleiben kann, dann würde sich das demokratische System in Deutschland verändern“, sagte Oppermann. Jeder Schüler, Student oder Soldat hätte bei ähnlichen Vorfällen mit ernsten Konsequenzen zu rechnen. „Es darf keine Sonderrechte für Minister in Deutschland geben.“ – Und was ist jetzt anders, liebe SPD?