Olaf Scholz und der Wirecard-Betrug

Still geworden ist es um den Wirecard-Betrug. Das Thema stinkt und einen Blumentopf gewinnt da keiner, vor allem Olaf Scholz nicht. Wer mag schon verfaulte Erde. Und was sind Milliarden im Zeitalter von Billionen. Da kann man sich nicht um Peanuts kümmern. Das dachte sich der Olaf wohl auch schon visionär beim Cum-Ex-Skandal, immerhin dem größten Steuerraub deutscher Geschichte, und dessen sehr behäbiger Strafverfolgung…

Aber velleicht verpufft die Luftnummer der Kanzlerkandidatur Olaf Scholz genauso wie Luftbuchungen von Wirecard. Der Scholz-Zug kommt mit nur 17 statt 100 Prozent wie der Schulzige nicht so richtig in Fahrt. Letzterer fuhr bekanntlich voll gegen die Wand. Es steht zu befürchten, das Scholz diese noch nicht einmal erreichen wird. Was danach kommt, wissen nur die Müllberge.