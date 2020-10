Es stinkt mächtig im Wirecard-Skandal. Ein schmieriges, in den DAX gehobenes Unternehmen, dass sich seine Kohle mal als Pornodienstleister verdiente. Und ein von Politikern wie Merkel, Altmaier, Scholz & Co. in den Himmel gelobtes. Ein Wahrzeichen für den Industriestandort Deutschland. Klar, dass man lieber gegen investigative Journalisten der Financial Times losging, als eigene Ermittlungen zu starten. Politiker haben mit Betrügern eben etwas gemeinsam. Sie lügen. Und diese Regierung besonders.