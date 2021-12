Omikron kam, sah und siegte.

Während sich die Bundesregierung bemüht, die Bundeswehrreserven für den Kampf gegen das Virus und unbequeme Bevölkerungsteile zu aktivieren, Feldbetten, Decken und die Meterware für den Stacheldraht zählt, schreitet Omikron seinen Siegeszug ungebrochen fort. Irgendwie interessiert sich dieses Virus weder für die Impfung noch dafür, seinen Wirt platt zu machen. Omikron ist einfach da, ist sehr kontaktfreudig und liebt das Gesellige. Wo immer es verweilt, sorgt es rasch für natürliche Immunität. Obwohl geboostert wird, dass das Zeug aus den Ohren spritzt, die letzte Hirnzelle sich dem Kampf gegen das Virus opfert und die Heiligen der Sekte Pfizer sogar schon eine Dreifachsegnung für Babies testen, überschreitet Omikron unbeeindruckt den Rubikon.

Die Impfung, einst gegen Alpha entwickelt, wurde noch von der alten Regierung heilig gesprochen. Und so wird das sakrosankte Weihwasser fleißig weiter verspritzt, obwohl es schon gegen Delta nur noch wie verbrauchtes Spülwasser wirkt. Glauben die giftspritzenden Mäuler spaltender Politiker und hyperventilierender Massenmedien wirklich, diese Suppe wird schmackhafter, wenn man sie mit Panik würzt? Prof. Neil Ferguson, der englische Karl LAUTerbach, sprach gar von 5000 Omikron-Toten. Pro Tag alleine in UK! Und Weltärztepräsident Montgomery erschnüffelt in Omikron gar Ebola. Der Bürgerrechtler und Dissident Alexander Solschenizyn würde darauf antworten: „Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter.“

Der an Farbenblindheit erkrankte Kanzler, auch Olaf der Teflonhafte genannt, sieht keine rote Linien mehr. Unklar bleibt, was danach kommen soll. Sind es die totalitären Fantasien eines grünen Ministerpräsidenten oder gar weitere Killing Fields des Werte-Westens? Lagerbau war ja mal eine deutsche Spezialität…