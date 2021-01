Joe Bidens Antrittsrede „Unity“

Naja, nicht alle. Die marxistisch orientierte Neue Welt sieht die USA weiter auf Agressionskurs. „China abkoppeln“ und „Russland einkreisen“. Man ist wohl enttäuscht, dass Joe Biden keine BLM-Aktivisten in das Verteidigungsministerium berufen hat.

Man kann davon ausgehen, dass die Politik von Bidens Vorgänger Trump gegenüber China und Russland fortgesetzt und wahrscheinlich verschärft wird. Gegenüber dem iranischen Regime und seinen Atombombenbauplänen bleibt die Hoffnung, dass die amerikanische Administration Obamas Nuclear Deal fallen lässt, auch wenn Joe Biden anderes verkündet hat. Das iranische Regime ist nämlich pleite. Und hier ist pleite sein mal was Gutes. Kein Geld. Also keine Atombombe und kein Terrorexport.

Und der vielbeschworene Riss in der amerikanischen Gesellschaft? Wie soll der verschwinden? Biden, the Healer, als Kit? Alles in allem hat Joe Biden, auch wenn er nichts zu o.g. Punkten sagte, sondern diese im Vorfeld aufgeführt wurden, eine weiche, nette Rede gehalten. Was fürs Herz. Was für Amerika als Nation. Also nix für uns.