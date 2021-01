Es war so einfach. Eine blonde Locke und es war klar, um wen es geht. Jetzt nutzt höchstens noch die Sonnenbrille. Ganz abgesehen von den Inhalten. Das Feindbild war so einfach, wurde gerade von den deutschen Medien in fast jeder Titelzeile vorgelebt. Der Irre am roten Knopf. Sind nicht die, die mit solch einfachen Weltbildern herumlaufen, irre? Wie auch immer, jetzt wird’s komplizierter, aber in der Welt kaum besser.