Himmliche Impfung

Nun kommt 1G auch im Himmel. Nur noch Geimpften gewährt Petrus Zutritt. Genesene sind bis zum Ablauf ihrer Gesundheit ebenfalls ausgeschlossen und müssen auf der Erde verweilen. Jesus, so weiß der Papst zu berichten, hat sich nachträglich impfen lassen. Aus Nächstenliebe für die an der Impfung Verstorbenen. Ungeimpften droht, so der göttliche Regionalrat in Bayern, die Hölle. Also hier auf Erden.