Die Booster-Beschwörung

Die ersten Updates kommen. Obwohl, so ganz richtig ist das nicht. Es ist ja vielmehr so, dass das alte Zeugs nochmals in die Adern gequetscht wird. Nennt man dann Boostern. Erzeugt nochmals einen hohen Antikörpertiter, der mehr oder weniger so schnell geht, wie er gekommen ist… Dumm nur, dass sich das Virus immer weniger für diese Antikörper interessiert. Was man kennt, das wird eben langweilig. Aber wir wollen nicht kleinlich schwurbeln, schließlich ist das Deltavirus harmloser als das Alphatier. Selbst bei deutlich höheren Inzidenzen röcheln und husten weniger.

Vielleicht wäre es einfacher, die Impfindustrie und die mit ihr verbündeten Industrien ersetzten unser Blut direkt durch den Impfstoff. Das ersparte uns das ewige Boostern. Als gentechnisch Veränderte wären wir zwar unmittelbar patentiertes Eigentum der jeweiligen Firma, aber wir bräuchten nicht diesen schmerzhaften Umweg über Impfpass, digitalen Pass, schleichender Enteignung und politischer Entmachtung in die glückliche Zukunft der Leibeigenschaft zu gehen.