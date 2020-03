Die GEZ, öffentlich-rechtlicher GeldEinZugsverschwender, erhöht schamlos seine Zwangsbeiträge in Zeiten, in denen andere Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz haben.

Was nicht heißt, dass Freiberufler für ihre ÖR-Beiträge von den Sendern sonderlich gut aus dem Gebührentopf bezahlt werden. Mitunter sogar makaber schlecht. Eher ist es so, dass sich am oberen Ende bereichert und bepostet wird. Selbstverständlich gemäß Parteibuch.