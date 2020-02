Das Corona-Virus erfasst Deutschland

Das aus China stammende Corona-Virus hat jetzt auch Deutschland erfasst. Während es dort schon mehrere unter Quarantäne gestellte Städte gibt, zuckt der Deutsche noch. Zwar liefen mir am Wochenende in München viele maskentragende Leute entgegen, an der Stellung der Augen ließ sich aber doch der Herkunftsort erahnen… Es soll zwar schon Todesfälle in China gegeben haben, aber wer die Fakten kennt, weiss, dass jedes Jahr ca. 20.000 Menschen alleine in Deutschland an der Grippe sterben.

Wie kann nun der allzuoft überbesorgte Deutsche vorsorgen? Als erstens gilt es, Ruhe zu bewahren, in dem man einfach entsprechende Zeitungsseiten überblättert oder den Fernseher ausschaltet. Und wenn nun doch was dran ist? Wie sorgt man für sein Immunsystem vor? Auch hier wieder der ultimative Tip: Zeitungen lesen, in denen überwiegend Positives steht. Sagte doch schon Voltaire: „Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen glücklich zu sein.“