CO2-neutrale-Weihnachtsgeschenke

Ökologisch korrekt müssen sie sein, die Weihnachtsgeschenke für die Kleinsten. Das hier schon länger lebende Kind bekommt Naschies mit viel Grün, reichlich Vitaminen und lecker Flohsamen aus dem Fair-Trade-Handel. Letzteres damit das Kind bei zu viel Frust wenigstens gut kacken kann und lustvoll sein anale Phase überwindet. Sollen ja schließlich keine Schädigungen zurückbleiben auf dem Weg in eine neue, grünere Zukunft. Sehr trendig sind unter den Kleinen zur Zeit Holzfällerwerkzeug, Betoniermaschinen und die zugehörigen Windräder. Ast für Ast wird zum Weihnachtsfest der Tannenbaum freigelegt und so Platz geschaffen für die neue Baumart.

Zu guter Letzt: dieser umweltbewusste Weihnachtscartoon trägt das CO2-neutrale Gütesiegel. In schwarz/weiß gehalten spricht dieser nicht die energiehungrigen Farbtupferl der unzähligen Displays an. Spart damit in der Summe viel Energie. Nur die Papiervariante wäre noch klimaneutraler. Aber wer liest heute noch Bücher?