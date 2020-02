Der Thüringer Sturm wütet in Berlin. Meteorologen geben noch keine Entwarnung. Und so treibt das einstige Flaggschiff deutscher Demokratie führerlos dahin. In die Jahre gekommen und schlecht gepflegt, ist es leck geschlagen. Die einst wertvollen Inhalte wurden dem Zeitgeist und politischer Opportunität geopfert und über Bord geworfen. Ein Kentern ist nicht ausgeschlossen.