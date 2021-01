Altmaier verordnet Wirtschaft eine Fastenkur

Behauptete Bundeswirtschaftsminister Altmaier noch vor kurzem, dass durch die Lockdownmassnahmen kein gesundes Unternehmen in die Insolvenz ginge, liegt es bei den zunehmenden Pleiten nah, der Wirtschaft schnell noch eine Fastenkur zu verordnen. Denn Fasten stärkt bekanntlich das Immunsystem. Wer will schon so dick und wohlversorgt sein wie Altmaier? Abspecken, insbesondere im materiellen Bereich, sei der neue Zeitgeist. Im Zeitalter der Cancelculture ist die Farbe der Schokolade politisch einfach ein NoGo, zum anderen fehlt ihr im Produktionsprozess allzuoft die Nachhaltigkeit. Eine CDU/CSU sucht die Nähe der Grünen, da ist es klug, in den Killing Fields der Pandemie schon mal Wirtschaft und Handel unterzugraben, damit in einer kommenden Koalition das neue Grün gedeihen kann.