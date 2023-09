KI-Therapie

Die Zukunft der Seelenheilung: Wenn KI dein Therapeut wird... in einer Welt, in der Selfies mehr bedeuten als Selbstreflexion und Emojis als emotionale Ausdrücke dienen, scheint die Menschheit endlich eine Antwort auf ihre seelischen Wunden gefunden zu haben - Künstliche Intelligenz als Therapeuten! Denn warum sollte man sich noch mit echten Menschen abplagen, wenn ein Algorithmus viel besser weiß, wie man seine inneren Dämonen in Schach hält?