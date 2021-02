Draghi rettet Italien

Mario Draghi soll Italien retten. Als neuer Regierungschef. Warum glaubt viele, dass die, die die größten Probleme Europas mitverursacht haben, genau diese lösen sollen? „Whatever it Takes“, oder in Langform “Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” hieß es von Draghi.. Und es wurde ein Never-Ending-Take. Dieser Mann hat einfach Potential. Als Mitglied der Lobbygruppe „Gruppe of Thirty“ wird Draghi die Weichen für Italien schon richtig stellen…