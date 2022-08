Ich habe da so meine Zweifel, ob Bundeswirtschaftsminister Habeck mit seinem Bodybuilding Putin wirklich beeindrucken kann. In jedem Fall kommt aufgrund der Sanktionen eine fette Rezession. Wie soll es auch anders sein, was den Firmen oder Leuten aufgrund der Energiepreise in der Tasche fehlt, wird woanders gespart. Sofern man es kann…