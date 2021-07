Nena, die Querdenkerin

Menschliche Nähe, das Bad in der Menge, ist in coronalen Zeiten zum Verbrechen schlechthin erklärt. Dein Nächster ist ein Infektiant, ein potenzieller Mörder. Nur die Ungeimpften, die Querdenker und die Coronaleugner sind noch schlimmer. Das sind Nazis. Jeder Mensch könnte Viren in sich tragen. Drum halte Abstand und binde dir den Maulkorb um. Wehe dem, Du zweifelst am Coronanarrativ. Dann kommt der Helge Braun, mit dem totalen Lockdown. Und du bist Schuld! Ja, ok, da war der Christopher Street Day mit 80.000 Masken, die aber meistens doch nicht getragen wurden. Wenn die Kameras aus waren. Und ja, die haben’s richtig gemacht! Baden im Menschenmeer! Sogar die Polizei hat mitgebadet. Nur du, Nena, du kleines Licht, wagst es, Unaussprechliches zu sagen. Das ist böse. Deine Fans sitzen in kleinen, voneinander abgegrenzten Schweineställen vor dir, wollen hüpfen, tanzen und mitsingen, bevor sie von dieser globalistischen Politik zur Schlachtbank geführt werden. Hust, Hust! Da muss das selbstermächtigende Ordnungsamt doch eingreifen und dir zeigen, was du bist. Als Künstlerin nur ein kleines Licht…