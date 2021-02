Merkels Versagen

Nun sind es schon 16 Regierungsjahre und ich kann immer noch nicht erkennen, was außer Machterhalt an Merkel gut gewesen sein soll. Eine Krise löste die andere ab. Das Fleisch war immer zäh und ledrig, aber nun löst es sich langsam von den Knochen. Schlechte Zeiten für Würmer. Die schwarzen sind vor Jahren verhungert, rote und grüne durften sich lange fett fressen, kriechen nun aber auch langsam raus. Wer will schon freiwillig auf der Schlachtplatte sitzen bleiben, wenn das große Fressen beginnt…