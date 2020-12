Zwangsgebührenfinanziertes Fernsehen

Tom Buhrow, öffentlich-rechtlicher Spitzenverdiener und umfangreicher Nebenverdienstler unter den Indentanten mit einem Einkommen, von dem Angela Merkel nebst Bundespräsident nur träumen können, forderte vor Weihnachten mehr Geld für die notleidenden Fernsehsender. Das zwangsgebührenfinanzierte Fernsehen hat zwar mit 38 Milliarden seinen Abstand zum Verteidigungsetat der Bundeswehr von 45 Milliarden Euro verringern können, aber wer so richtig als öffentlich Institution alle kritisierenden Meinungen mit fetten Kanonen plattschiessen soll, der braucht eigentlich ordentlich Munition für seine Propaganda. Wie wird sich nun der Zwangsgebühren-Lockdown auf die Inzidenz rot-grüner Viren auswirken?



Man stelle sich nur vor, die Bundeswehr würde mit einer haushaltsbezogenen Zwangsabgabe finanziert. Schon die Einführung neuer Taschentücher würde Pazifierende auf die Straße treiben. Was die Verschwendungssucht der Öffentlich-Rechtlichen betrifft, hatte ich einmal die Gelegenheit, ein Beispiel beobachten zu dürfen. Liegt ein paar Jahre zurück und spielte auf sich auf dem Dach eines in Frankfurt beheimateten Senders ab. Der ein oder zwei Minuten moderierende Wetterfrosch krabbelte stündlich aufs Dach. Da er nur quaken konnte, brauchte er natürlich Personal. Einer der das Kabel führte, einer für die die Kamera und einer für die Dachregie. Nach wenigen Augenblicken kletterte der Frosch wieder in sein Glashaus und die Hilfsfrösche warteten gelangweilt auf den nächsten Einsatz…