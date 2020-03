In Zeiten der Coronakrise kommt alles auf den Tisch. Auch die Hamsterkäufe. Mahlzeit!

„When the last tree is cut down,

the last sheat sold out,

you will realize that you cannot eat toilet paper!“



Dieses Zitat wird Häuptling Shiting Bull zugesprochen, dass er bei einer unerwartet längeren Sitzung während der Leipziger Buchmesse gegenüber der drängelnden Warteschlange geäußert haben soll.