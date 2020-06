Steuererhöhung fürs Konjunkturpaket

Die heimliche, perverse Lust, den Spieß langsam und genussvoll zu drehen. Geht es nur mir so? Nach dem medialen Jubel über die „kraftvollsten“ Konjunkturpakete nach dem zweiten Weltkrieg, dem Wiederaufaufbaufonds, Coronabonds, Eurobonds, Klimafonds und Sonstigbonds dämmert es so langsam, wer das bald und lange bezahlen soll. Der Staat. Also wir. Die Abgaben- und Steuerlast lässt uns heute schon bis August arbeiten, aber die GroKo ist immer noch am weiterverteilen.

Von den 300€ Kindergeldzuschuß, die es zu September geben soll, werde ich meiner Jüngsten ein neues Fahrrad für den Weg zur Uni finanzieren. Und wenn sie klug ist, und das ist sie, radelt sie danach möglichst weit weg. Von Deutschland. Von Europa.