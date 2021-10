Auch wenn Deutschspuren in den Merkeljahren weitgehend ausgemerzt wurden, sind gesundheitliche Auswirkungen nach wie vor nicht ausgeschlossen. Insbesondere erzeugen diese Deutschverunreinigunen im linksliberalen Lager heftige Allergien. Die SPD-Kanzlerin Merkel zeigt Entgegenkommen und will bis zur Machtübergabe an den CUM-EX-Spezialisten Scholz das Grundgesetz, mit dem sie es in ihren Regierungsjahren eh nicht so genau nahm, abschaffen.