Saustall WHO

Die Überwachungsdiktatur China hat sich mit dem WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus einen willfährigen Politiker an die Spitze dieser Organisation gesetzt. Während in China Ärzte bedroht und Journalisten, die über das Ausmaß der Coronakrise berichteten, verhaftet wurden, redete die WHO das Thema klein und half China beim Vertuschen.

Mit Vertuschen hat der WHO-Direktor Erfahrung. Schon in seiner Zeit als äthiopischer Gesundheitsminster verschleierte er mehrere Cholera-Ausbrüche. Wollte sogar vor wenigen Monaten Zimbabwes Diktator Robert Mugabe zum WHO-Sonderbotschafter ernennen. Einen Diktator, der Land und Leben seiner Leute ruinierte.

Und wieder einmal zeigt sich, dass die UN ein Hort von Verbrechern ist. Nach den Lachnummern des UN-Menschenrechtsrates jetzt der Saustall der WHO. Und dieser gefährdet uns.

Mehr dazu auf WELT.de:

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus207208723/Coronakrise-und-WHO-Diese-Weltgesundheitsorganisation-gefaehrdet-uns.html