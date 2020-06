Partystimmung in Stuttgart

Schatz- und Schutzsuchende aus aller Welt feierten in bester und ausgelassener Partystimmung am Wochenende in Stuttgart. Bis gewaltbereite Polizisten die friedvolle Idylle der alkohol- und drogenliebenden nächtlichen Gäste störten, indem sie einen jungen Mann an der Ausübung seiner freiheitlichen Drogenrechte behinderten.

Analog zu den letzten Ereignissen in Dijon, mußten auch hier wehrhafte Bürger überwiegend migrantischer Kulturen das Recht der Strasse, diesmal gegen drogenplündernde Polizisten, verteidigen.

Die schon jetzt unter dem Hashtag #StuttgartsRiots in die Geschichte eingegangene solidarische Aktion wurde anschließend durch spontane Öffnung diverser Geschäfte mit einem kostenlosen Shopppingbummel belohnt.

Mittlerweile distanzierend sich mutige Journalisten und Politiker von den prügelnden Polizisten und solidarisieren sich mit der taz-Aktion „Polizisten auf die Müllkippe“.