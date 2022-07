Karl Lauterbach gibt sich die größte Mühe, die Nebenwirkungen der COVID-Impfung zu verharmlosen. Die Impfung sei harmlos, aber die Meldungen in Presse und Fernsehen verdichten sich. Und dann das Long-Covid erst. Selbst bei Embryos will man es schon beobachtet haben. Da hilft nur, dass Karlchen auch die Schwangeren anpiekst. Ist ja nur ein Pieks, der schützt rund um die Uhr. Komisch nur, dass all meine Leute um mich herum Corona kriegen. Die meisten nur Corona. Ein paar durften sich aber auch noch mit anderen Sachen herumplagen, die sie vorher noch nie hatten…