Lufthansa löst Germanwings auf

Die Corona-Krise macht es möglich. Germanwings am Ende, Lufthansa im Corona-Knockdown. Weniger Flugzeuge, weniger Luftverkehr. Und wahrscheinlich wird es nach der Krise teuerer. Die grüne Seele freut sich, das dicke Ende für die Wirtschaft kommt noch. Am Ende ist wohl grün nicht die Farbe des Lebens, sondern die des Schimmels sein.

Die frühere staatliche Fluggesellschaft Lufthansa stellt den Flugbetrieb ihrer Tochter Germanwings ein. Einige dutzend Flugzeuge stehen jetzt still. Sie wolle „die Kapazität der Flugbetriebe sowie der Administration längerfristig absenken“, hieß es. Ohne Frage, das geht zu Lasten der Mitarbeiter. Gut bezahlte Jobs sind dann mal weg. Kommen auch nicht wieder. Aber vielleicht können die Packetdienste ja ein paar übernehmen. Aber wen juckt das schon in einem Land, in dem sich immer mehr auf einen neuen Sozialismus freuen…