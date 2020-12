„Last Christmas, I gave you my heart…“ Wer kennt sie nicht, die Weihnachtsschnulze von „Wham!“.



Jetzt in der neuen Lockdown-Zwei-Tonart, gesungen von Kapellmeister Drosten und begleitet auf der Blockflöte von Altbundeskanzlerin Merkel. Es husten im Hintergrund: Spahn, Söder, Lauterbach und Laschet.