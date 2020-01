„Nach Irans Angriffen auf amerikanische Streitkräfte im Irak stehen die Zeichen scheinbar dennoch auf Deeskalation. Doch Konflikte dieser Art sind schwer zu kontrollieren – und Missverständnisse könnten doch noch zu einer neuerlichen Eskalation führen.“ schreibt die FAZ am 8.1.2020. Liest sich wie ein Eiertanz. Die herbei geschriebene Eskalation will irgendwie nicht eingetreten. War wohl auch nicht zu befürchten. Vielleicht sind diese Beurteilungen auch nur so, weil Trump den Einsatz angeordnet hatte.

Ansonsten ist einfach schon seit vielen Jahren Krieg im Nahen Osten. An Menschenmaterial herrscht keine Not, wird verheizt und hat kaum eine Wahl. Und an korrupten und machtgierigen Politiker in Syrien, Irak, Iran auch nicht. Die einen läßt man verrecken, die anderen stabilisiert man. Was soll da noch eskalieren? Aber vor lauter Klima kann man das schon mal übersehen.