Die zeitlosen Werte des Knecht Nikolaus zeigen sich in seinem Bekenntnis zum BDSM. BDSM steht für

Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Selbstlosigkeit und Mitgefühl.

So ist Knecht Nikolaus einmal im Jahr voller Achtsamkeit und erkennt schnell, wenn Menschen mit Trieben in Not selbstlose Nächstenhiebe benötigen. Zusätzlich bietet er seine Dienste auch im Stiefel an, nennt sich dann aber Herr Nikolaus.