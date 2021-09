Die Menschen suchen immer einen Schuldigen. Hinter einem abstrakten Begriff wie dem Klimawandel kann man sich wunderbar fürchten und verstecken. Ein Klimastreik hält keinen Klimawandel auf, geht es doch einfach nur um Umweltzerstörung. Mal unmittelbar vor unserer Nase oder auch weiter weg. Ein jeder frage sich, wofür er den Strom so tagein tagaus aus der Steckdose zieht. Warum er seine Kleidung bei Zalando kauft. Und… Und… Und… Und wer dann glaubt, er habe den goldenen Weg gefunden, wird trotzdem feststellen müssen, dass es doch nur Blattgold ist. All das hat was von Apfelessen. Damals…

Gottes Schöpfung war nie ohne Mängel. Wie auch? In sieben Tagen erschaffen, da war eben nicht mehr drin als ein Fast-Prototyping. Wir sind schließlich nicht der einzige bewohnbare Planet in diesem oder anderen Universen.