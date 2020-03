Jens Spahn – Mit Globuli gegen Corona

Der Höhepunkt der Corona-Epidemie sei noch nicht erreicht, sagt Jens Spahn, Gesundheitsminister mit Bankerfahrung. Aber die Regierung habe bisher gute Krisenarbeit geleistet, so sein lobendes Resümee für die eigene Regierungsarbeit. Da Corona in den Medien sogar die Flüchtlingskrise in Griechenland deutlich überdeckt, wurde auch schon mal der Export von Atemschutz und Schutzanzügen gestoppt und die Mindestbesetzung des Pflegepersonals in Krankenhäusern ausgesetzt. Man muss ja was tun, wenn denn alle krank werden.

Zu Jens habe ich Vertrauen, so wie zu Bänkern überhaupt. Viel machen kann man eh nicht, das Virus verteilt sich unaufhaltsam. So wie in der Zeit der Finanzkrise das gegenseitige Misstrauen der Bänker wuchs. Doch das wurde überwunden, in dem unzählige Milliarden den verdorbenen Markt beruhigten. Wie wäre es, wenn wir jetzt Globuli zur Beruhigung verteilten? Die helfen eh nicht, aber sehr wohl das Gespräch mit dem Heilpraktiker. Oder die beruhigende Stimme des Gesundheitsministers. Man ist dann zwar auch krank, kann es aber besser ertragen.