"How dare you!"

Greta Thunberg spricht in einem Interview [dw nachrichten, 6.12.2019] auf der Klimakonferenz, dass sie (die Aktivisten) immer mehr „gehört“ werden. Ach… Aber nur andersrum wird ein Schuh draus: Greta & Co, werden immer mehr „erhört“, da ihre Aktionen auf einen lange vorbereiteten Boden fallen. Und die Politiker ernten jetzt. Seit wann haben Demonstrationen, gerade von Jugendlichen, Einfluss? Einzig und alleine, weil Politiker und zugehörige Medien wollen, dass es so aussieht. Die dabei entstehende und in die Bevölkerung getragene Besorgnis und Panik soll dazu dienen, Verhaltensänderungen zu erzwingen. Weil es notwendig ist. So sagten das auch die Marxisten, Maoisten, der reale Sozialismus der DDR, etc… Verzicht üben, damit morgen die Welt besser wird. Wer‘s glaubt…

Also ich glaube das selbstverständlich. Klar. Habe gestern mein SUV-Äquivalent verkauft und einen Kleinwagen erworben. Und da Ort des Kaufs und Verkaufs weit auseinander lagen, nutze ich sogar den öffentlichen Nahverkehr. Das ging alles prima und hat auch nur 2,5 mal solange gedauert. Zeit kann ich mir eben leisten. Aber – der Neue ist kein E-Auto. War mir zu teuer. 10.000 Euro mehr für einen Kleinwagen, nur damit ich mit Kohlestrom herumfahren kann? Wer kauft sich eigentlich diese viel zu teuren E-Autos? Nur gut Situierte, die genug Spielgeld auf dem Konto für den Zweit- oder Drittwagen haben. Für die Loser bleibt nur: Verzicht üben und ordentlich zusätzliche Steuern abdrücken…