Niemals die Hoffnung auf das Überleben des jüdischen Volkes aufgeben, so verstehe ich die Botschaft von Chanukka.

Verkürzt dargestellt, kämpften die Makkabäer in hoffnungsloser Lage gegen die Seleukiden, Syrern aus dem zerfallenden Reich des Alexanders dem Großen, die die griechische Kultur mit brachialer Gewalt in Judäa einführten. Obwohl in aussichtsloser Lage, gewannen die Makkabäer. Es war ein Kampf der Ideologien. Judentum gegen Hellenismus.