Günstig Aktien kaufen und handeln

Der Aktienhandel läuft gut. Aber hat das etwas mit dem realen Geschehen in der Wirtschaft zu tun? Gigantische Geldmengen werden von den Nationalbanken in die Märkte gepumpt und vielleicht auch eines Tages mal zurückgezahlt. Da mag der eine oder andere Verband klagen, dass viele Existenzen auf dem Spiel stehen, aber am Dax kann man das nicht festmachen. Es gab Krisen, da rutschte dieser an die Nulllinie. Und wenn ich mich heute mit meinen Freunden und Bekannten, zugeben nicht allen, unterhalte ist, wenn man sich über Wirtschaft unterhält, durchaus eine pessimistische Stimmung da, aber auch gute Laune, wenn’s ums Aktien kaufen und handeln geht…