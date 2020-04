Fledermaus-Alarm in China

Auf einem schmackhafte Wildtierteller in China findet sich so manches Kleintier wieder. Ratte, Schlange oder Fledermaus. So weiss es BILD zu berichten. Stimmt wahrscheinlich nicht. Denn auch Elefantenohr und Tigerhoden werden dort von den Gourmets nicht verachtet.

Aber jetzt kam heraus: das Coronavirus trägt ein verräterisches Genom der Fledermaus in sich. Daher hat die Bundesregierung unter Gottkanzlerin Angela Merkel beschlossen, alle Fledermäuse in China töten zu lassen. Der chinesischen Regierung wurde eine Depesche von Peter Altmaier überreicht, in der dieser der chinesischen Regierung die Anweisung erteilt, sofort alle Fledermäuse liquidieren zum lassen. Nach letzten Informationen bat der chinesische Präsident Xi Jinping unterwürfigst um einen Zeitaufschub. Er möchte auf dem nächsten G20-Treffen Peter Altmaier von den geschmacklichen Vorzügen der Fledermaus überzeugen.