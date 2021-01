Die neue Bescheidenheit

Mit guten Vorsätzen ins Neue Jahr starten. Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski sieht eine neue Bescheidenheitswelle kommen. Corona macht’s möglich. Die Leute wollen weniger Geld ausgeben, insbesondere die Über-65-Jährigen. Vermutlich alles alte weiße Männer. Macht nix, des sparenden Bürgers Säckel wird bald gut gefüllt sein. Aber die schlimmste mediale Katastrophe seit Menschengedenken schreit jetzt nach Helden. Was ein echter Patriot sein will, der bescheidet sich in coronalen Zeiten und spendet sein überschüssiges Geld. Der großen Koalition, denn die wissen es für ihre, sorry, unsere Zukunft, anzulegen…