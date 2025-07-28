Dauerkrise der Krankenkassen

Warum das Gesundheitssystem mit seinen Krankenkassen nicht pleitegeht, sondern systematisch ausgenommen wird – mit freundlicher Unterstützung von Pharmariesen, Apparate-Jongleuren und der Bürokratie-Bestie.

Der Gesundheitszustand der Bevölkerung stellt für die deutsche Krankenkassenlandschaft einen unschätzbaren Wert dar. Nicht die Genesung selbst, sondern jedes noch so kleine Wehwehchen entpuppt sich als potenzielle Einnahmequelle.

Man betrachte die Pharmagiganten: Forschung und Entwicklung geschehen mit einer Inbrunst, die Medikamentennamen hervorbringt, als hätte ein betrunkener Chemiker ein Scrabble-Spiel verschluckt. Die Preise sind derart astronomisch, dass selbst so mancher Raumfahrtvisionär ins Grübeln käme. Doch das ist ja alles für die „Innovation“! Die Mär, viele dieser „Wunderpillen“ könnten nach kürzester Zeit durch günstigere Kopien ersetzt werden, wird als Gerücht von Neidern und Sparfüchsen abgetan. Hauptsache, das teuerste Pflaster klebt auf der Wunde, bevor sie sich entzündet.

Apropos Wunden: Die glorreiche Idee der Ambulantisierung! Ein scheinbar brillanter Schachzug, um die Bevölkerung aus überteuerten Krankenhausbetten zu scheuchen und Kosten zu senken. Das Ergebnis? Im besten Fall existieren nun doppelte Praxen, doppelte Geräte, doppelte Rechnungen – die gleiche Leistung, nur mit doppeltem Verwaltungswinkel. Krankenhäuser klagen über leere Betten, Praxen über volle Wartezimmer, und die Kassen? Sie zahlen doppelt, ganz im Sinne der „Effizienz“. Ein Hoch auf die deutsche Gründlichkeit, die selbst das Sparen noch verdoppelt!

Und dann diese allmächtige Bürokratie! Ein wahrhaftiges Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst! Ärzte, deren eigentliche Bestimmung das Heilen ist, verbringen einen Großteil ihrer Zeit damit, Formulare auszufüllen, Kästchen anzukreuzen und Daten zu sammeln. Diese verschwinden dann in endlosen Aktenbergen, nur um von einem anderen Amt erneut angefordert zu werden. Die Stiftindustrie jubiliert, die Wälder weinen, und die Patienten? Sie verweilen im Wartestand, während ihre Diagnosen zu einem Labyrinth aus Paragraphen mutieren. Das ist keine Verwaltung, das ist ein eigenständiges Ökosystem, das sich vom Krankenstand ernährt und dabei prächtig gedeiht.