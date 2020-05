Corona-Lockdown lockern

Lockdown wird gelockert. Die Neuinfektionen gehen zurück. Nachdem gezeigt wurde, dass die Republik auch mit deutlich weniger Wirtschaft funktioniert und alle was zu essen haben, wollen die Bundesländer und unsere Gottkanzlerin wieder etwas mehr Freiheit gewähren. Karl Lauterbach, SPD, sträubt sich noch. Wer ihm folgt, sitzt auch 2023 noch in U-Haft.

Am Anfang, als es aufgrund der Vertuschungsversuche des chinesischen Regimes unklar war, was da auf uns zurollt und sich die Ereignisse in Wuhan überschlugen, war es sicherlich richtig, mit dem Lockdown auf Nummer sicher zu gehen. Zögerlich wie unsere Gottkanzlerin gewöhnlicherweise ist, dem seinen schenkt’s der Herr eben im Schlafe, kamen die Maßnahmen erst langsam und mehr als widersprüchlich in Gange. Als die Presse landauf landab überall nur noch Tote zählte und Italien und die USA demnach schon entvölkert waren, machten Söder, Merkel & Co. auch einen auf hart. Obwohl die meisten Bürger schon längst verstanden hatten, worauf es ankommt und ihre Verhalten dementsprechend anpassten. Von der einen oder anderen Coronaparty mal abgesehen.

Aber Frau Gottkanzlerin warnt uns und zieht virale Obergrenzen. Wehe, Du wagst es, zuviel von Deiner wieder erlangten Freiheit einzuatmen, sonst kommt ganz schnell Mutti mit dem Schlüssel. Und dann heißt es, Lockdown tief im Keller!