Corona breitet sich im Iran aus

Das iranische Regime dementiert und verschweigt, dass es eine Corona-Epedimie im Iran gäbe. Bis der stellvertretende Gesundheitsminister Iraj Harirchi, schon gezeichnet von der Krankheit, bei einem Fernsehauftritt versucht, das Ausmaß der Epidemie kleinzureden. Dass dieser Mann selbst wiederum viele angesteckt hat, dürfte jedem klar sein.

Soweit ich weiß, benötigt man bei schwerem Verlauf der Krankheit zur Behandlung Beatmungsgeräte. Ich hätte da so meine Zweifel, ob diese den nicht so privilegierten Bevölkerungsteilen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.